Минприроды разъяснило права россиян на сбор грибов, ягод и березового сока

Минприроды опубликовало заявление, в котором прокомментировало информацию СМИ о новых правилах сбора грибов, ягод и березового сока в российских лесах.

В ведомстве подчеркнули, что для граждан нет ограничений по сбору "недревесных и пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и берёзового сока".

"Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно!" - заявили в Минприроды.

В России действительно вступили в силу с 1 января 2021 года два приказа Минприроды, но они касаются сбора и подготовки ресурсов для предпринимательской деятельности. В Минприроды пояснили, что новые правила "регулируют исключительно предпринимательскую деятельность и ни в коем случае не распространяются на граждан, которые собирают грибы и ягоды для себя".

"Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам. Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений! Публикации в ряде СМИ, которые публикуют данную информацию, искажены и не соответствуют действительности", - заключили в ведомстве.