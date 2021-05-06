Ранков "отменил" заседание совета МО "Смольнинское", не выходя из фургона

Очередное заседание совета МО "Смольнинское" должно было пройти 5 мая, но исполняющий обязанности главы совета Григорий Ранков "недосчитался" нужного количества депутатов. К семи часам, Ранков приехал к зданию совета в черном фургоне, открыл дверь и, не выходя из машины, сообщил, что кворума нет. В ту же минуту Ранков хлопнул дверью и уехал. Внезапное появление единоросса попало на видео. На оценку ситуации ему хватило восьми секунд.

- Так, начало восьмого. Раз, два, три, четыре, пять… Опять кворума нет, - заявил Ранков перед тем, как уехать.

Ранков должен был прислать депутатам повестку планируемого собрания. Как рассказала депутат МО "Смольнинское" Диана Серая, никто из участников сообщений об этом не получил. В итоге мундепы самостоятельно собрались в необходимом количестве в среду, когда у них обычно проходят заседания. Часть из них стояла у закрытых дверей совета, а часть осталась ждать заседания поблизости, укрываясь от дождя. Сам Ранков рассказал ЗАКС.Ру, почему, по его мнению, совет не состоялся.

- Не могут собраться. Приехал, посмотрел - кворума нет. Взял уехал, ну что делать? Ждать их, что ли? В конце концов, мне за это не платят, - сообщил ЗАКС.Ру глава МО "Смольнинское" Григорий Ранков.

По мнению Ранкова, нынешний состав совета должен быть распущен. Он считает, что у действующих депутатов нет реальной поддержки населения, так как они получили свои мандаты с помощью ресурсов "Умного голосования". Он также отметил, что хотел бы провести следующее заседание уже с седьмым созывом. О возможном роспуске высказался депутат МО "Смольнинское" Никита Юферев.

- Она запущена [процедура роспуска совета] в его влажных фантазиях. Пускай он выпьет что-нибудь от галлюцинаций. Есть два законных способа распустить совет. Ни для одного из них сейчас нет оснований, - рассказал ЗАКС.Ру Юферев.

Заседание 5 мая в итоге все же состоялось. Муниципальный совет в составе десяти депутатов направил обращение на имя губернатора Петербурга Александра Беглова с требованием прекратить сносить балконы на исторических зданиях. Как рассказывают сами депутаты, местные жители жалуются им, что такой демонтаж портит фасады домов.

Борьба оппозиционных депутатов с и.о. главы муниципального совета продолжается с 2019 года. Любые попытки переизбрать главу МО "Смольнинское" терпят крах из-за неявки необходимого числа депутатов. Для этого нужно, чтобы в голосовании приняло участие 14 депутатов, а для избрания необходимо, чтобы 11 из них проголосовали за одного кандидата. Как рассказал Юферев, таким кандидатом стала Елена Мишкинис. Даже удалось собрать коалицию из 12 депутатов, но оставшиеся просто перестали появляться в совете, что делает избрание главы невозможным.

Константин Леньков

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