Петербургский "Биокад" и еще семь заводов займутся выпуском вакцины "Спутник Лайт"

Восемь предприятий в России получили право на производство однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", внимание на это обратил "Интерфакс".

Компании перечисленны в реестре лекарственных средств Минздрава. В их числе - петербургский завод "Биокад". Отметим, гендиректор "Биокада" Дмитрий Морозов - один из претендентов на звание почетного жителя Петербурга. Некоторые члены комиссии по образованию, культуре и науке ЗакСа на заседании выступали против его кандидатуры.

Также производством "Спутника Лайт" займутся компании "Биннофарм", "Генериум", "Р-Фарм", два предприятия "Лекко", "Фармстандарт-Уфимский витаминный завод" и центр имени Гамалеи. В последнем вакцины будут проходить выпускающий контроль качества.

В гражданский оборот новый препарат может вводиться до 1 января 2022 года. Также в реестре Минздрава указано, что срок годности вакцины - полгода.

Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" 6 мая.