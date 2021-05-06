С экс-главы музея Северного флота взыскали почти 745 тысяч рублей за украденные ордена

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд обязал бывшего главу музея Северного флота Валерия Чушенкова выплатить 744,7 тысяч рублей в качестве компенсации за кражу орденов, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Иск подал ФГКУКИ "Военно-морской музей Северного флота". В обосновании иска указывалось, что Чушенков в 1998 году с подельником похитил хранившиеся в музее награды, принадлежавшие вице-адмиралу Александру Румянцеву - бывшему начальнику штаба эскадры надводных кораблей Северного флота. Это были ордена "Адмирал Нахимов" 1-й степени и "Александр Суворов" 3-ей степени. В материалах дела было указано, что, по версии следствия, ордена впоследствии были проданы.

В конце 2019 года дело о краже в отношении Чушенкова было прекращено за истечением сроков давности. На заседании по иску музея он настаивал на том, что в связи с этим отсутствуют основания для привлечения его к материальной ответственности и взыскания суммы ущерба.

В заключении экспертизы было укзаано, что подленный орден "Адмирал Нахимов" - это один из самых редких орденов СССР, и он относится к предметам, имеющим особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Поделнный орден "Александр Суворов" 3-ей степени эксперты отнесли к предметам, имеющим историческую, научную, художественную или культурную ценность, как относительно редкий орден.

Военный суд постановил взыскать с Чушенкова компенсацию. Деньги пойдут в доход федерального бюджета через лицевой счет музея. Также с Чушенко взыскали госпошлину в 10,6 тысяч рублей.