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20:18

"Иногда допускаем ошибки": YouTube извинился за ограничения из-за ссылок на "Умное голосование"

фото ЗакС политика "Иногда допускаем ошибки": YouTube извинился за ограничения из-за ссылок на "Умное голосование"

Команда Youtube сообщает владельцам ранее ограниченных из-за ссылок на "Умное голосование" каналов о том, что их претензии были ошибочными, пишет "Новая газета".

Редакция в ответ на свою апелляцию на жалобу получила от команды Youtube письмо, в котором представители видеохостинга назвали ограничение доступа ошибкой. В письме указано, что повторна проверка показала, что контент не нарушает правила сервиса.

"Мы тщательно следим за соблюдением правил сообщества, ведь они позволяют нам поддерживать безопасность на YouTube. К сожалению, иногда мы допускаем ошибки. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за понимание", — заявили в Youtube.

Аналогичное сообщение получил и политик Илья Яшин.

Ранее YouTube вынес предупреждения с перспективой блокировки пользователям из-за ссылок на "Умное голосование". Ссылку расценили как "спам, обман и мошенничество". Яшин утверждал, что случилось это по жалобе Роскомнадзора.

 

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