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6 мая, 20:59

Смольный: Майские праздники оказывают противоэпидемический эффект в Петербурге

фото ЗакС политика Смольный: Майские праздники оказывают противоэпидемический эффект в Петербурге

Распространение коронавируса в Петербурге находится на высоком плато, длительные праздники и выходные способствуют противодействию эпидемии, заявили в межкоординационном совете по борьбе с распространением инфекции в городе.

"Интенсивность распространения инфекции находится на высоком плато. Противоэпидемический эффект оказывают длительные праздники и выходные, которые способствуют меньшему общению в трудовых и учебных коллектива", - говорится в информационной справке совета.

Для пациентов с коронавирусом в Петербурге развернуто 5 248 коек, из них свободны 1 057 - это 20,1% общего числа. Доля тяжелых пациентов с коронавирусом в стационарах - 23%, на ИВЛ находятся 177 пациентов.

В штабе заявили, что за прошедшую неделю число активных случаев заболевания COVID-19 незначительно выросло - на 0,64%. При этом число госпитализаций взрослых пациентов в сутки незначительно уменьшилось - на 0,35%. В выходные количество обращений петербуржцев за медицинской помощью значительно снижается.

По данным Смольного, в Петербурге полный цикл вакцинации от коронавируса прошли 460,5 тысяч человек. Сейчас в городе есть 186,9 тысяч комплектов вакцины, из них 110,8 тысяч - в поликлиниках, остальные - на фармбазе.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что решение продлить майские праздники способствует снижению заболеваемости коронавирусом в России.

 

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