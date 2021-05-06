Петербургские депутаты "Единой России" рассказали ЗАКС.Ру о своем отношении к законопроекту о запрете избираться в Государственную Думу тем, кто в прошлом был связан с признанной экстремистской или террористической организацией. В частности, глава фракции единороссов в Законодательном собрании Александр Тетердинко считает, что документ направлен исключительно на защиту государства. Некоторые юристы, в свою очередь, указывают на то, что в Конституции ясно сказано, что закон обратной силы иметь не может.

Наказание за прошлое

Группа депутатов 4 мая внесла в Государственную Думу законопроект о запрете избираться людям, связанным с признанными экстремистскими и террористическими организациями. Речь в документе идет об учредителях, руководителях, заместителях руководителей, участниках таких организаций. Касается запрет на избрание в федеральный парламент и тех, кто оказывал финансовую, имущественную, организационно-методическую, консультативную или другую помощь экстремистским и террористическим организациям.

Участвовать в выборах в Госдуму таким лицам можно будет через три-пять лет, после решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации. Распространяется санкция не только на тех, кто является членом или помощником организации после признания ее экстремистской или террористической, но и на тех, кто делал это за год-три до соответствующего решения суда. При этом в Конституции России прописано, что закон не может иметь обратную силу (ст. 54).

"Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон," - гласит положение Основного закона страны.

Вице-спикер Законодательного собрания Петербурга и член "Единой России" Сергей Соловьев в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что считает справедливым и оправданным запрет на участие в выборах людям, которые "умышленно работают против интересов России". В подобных случаях в законодательстве могут быть исключения, отметил Соловьев:

- В любых правилах есть исключения. Если человек предал Родину, и об этом становится известно через два года, он что не становится от этого предателем?

Глава фракции "Единой России" в ЗакСе Петербурга Александр Тетердинко считает, что нормы законопроекта не противоречат Конституции. Он напомнил, что 55 статья Основного закона позволяет ограничивать права россиян для защиты правовой системы государства.

"Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства", - сказано в 3 пункте 55 статьи Конституции.

Депутат от "Единой России" и глава комитета по законодательства петербургского парламента Денис Четырбок признался ЗАКС.Ру, что сам документ еще не читал. Он напомнил, что сейчас действует законодательство, по которому осужденные по ряду уголовных статей не могут в течение пяти лет избираться. Новый законопроект продолжение уже принятых норм, считает Четырбок.

- Если будет в ходе суда установлено, что эта деятельность соответствует критериям, которые относят к экстремизму какие-то действия, то тогда наличие самого факта занятия такой экстремистской деятельностью уже будет достаточно для того, чтобы засчитать этот срок (один-три года до решения суда - прим. ЗАКС.Ру). То же самое, когда преступников привлекают к ответственности через девять лет после совершенного преступления. Его деятельность обозначена как преступная в приговоре еще девять лет назад, - заявил парламентарий.

Он добавил, что федеральные законодатели наверняка исправят спорные моменты в документе. В ином случае - есть возможность оспорить их в Конституционном суде, уверен Четырбок:

- Я думаю, в ходе обсуждения, если какие-то формулировки не совсем корректные, они будут подправлены во втором чтении. Потому что вопрос, что называется, на поверхности лежит. Если у кого-то еще останутся вопросы, то есть право на обращение в Конституционный суд, в том числе в рамках абстрактного нормоконтроля, а не в рамках какого-то конкретного дела. Но, конечно, хотелось бы, чтобы до этого не доходило.

Юрист "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова считает, что Конституционный суд не отменит нормы законопроекта, если они останутся в нынешнем виде. Хотя, по ее мнению, условие про деятельность в прошлом может напрямую противоречить статье Основного закона России.

- Он противоречит 54 статье Конституции, которая как раз говорит, что закон обратную силу не имеет, и, если в какое-либо время это не было уголовно наказуемым деянием, то ответственность за это человек нести не может. <...> Здесь мы видимо абсолютное игнорирование правовых норм, в том числе норм Конституции, которая у нас высший закон и имеет прямую силу, - заявила Буракова.

Если закон вводит какую-то санкцию, то обратной силы он иметь не может, сообщил в разговоре с ЗАКС.Ру руководитель коллегии адвокатов "Союз адвокатов Санкт-Петербурга" Сергей Егоров. При этом, он отметил, что данное положение Конституции обычно применяется по законам об уголовных правонарушениях.

Новый же законопроект может противоречить и другим статьям Основного закона страны, считает Егоров. В частности, в Конституции прописано право каждого быть избранным, напомнил юрист. По его словам, для запрета на участие в выборах какого-либо человека должно быть решение суда о лично его определенном нарушении. Однако, он считает, что Конституционный суд одобрит предложенный законопроект - может даже заранее выдать свое положительное заключение.

- Закон же может многое позволять. У нас бывает закон избирательного применения. Так могут делать для того, чтобы можно было привлечь любого, - отметил руководитель коллегии адвокатов.

"Прицельно под выборы"

За принятие документа высказался лидер фракции "Единой России" в городском парламенте Тетердинко. По его словам, государство таким образом защищается:

- Политическая система любого государства должна сама себя защищать от людей, которые представляют опасность для этого самого государства. Я хочу сказать, что, если бы подобное законодательство было в Веймарской республике, я думаю, что господин Гитлер не победил бы на выборах парламентских в 1933 году, и мы бы не получили то, что мы получили. Веймарская республика себя не смогла защитить специальным законодательством от экстремистов.

Вице-спикер ЗакСа Соловьев считает, что законопроект сейчас как никогда актуален. В России много организаций, которые распространяют информацию экстремистского характера, уверен депутат.

- Зачем давать возможность таким людям, которые работают на подрыв Российского государства, избираться в органы государственной власти. Пора уже все-таки протрезветь, образно, для того, чтобы понимать, что те люди, которые работают против интересов Российского государства… Как они могут представлять его интересы, интересы народа?

По мнению руководителя коллегии адвокатов Егорова, запрет быть представителями власти тем, кто связан с террористическими организациями, оправдан.

В то же время он отметил, что сейчас обсуждаемый законопроект выглядит как преследование за инакомыслие, так как, по мнению Егорова, в последнее время "ярлык экстремизма" власти вешают и на тех, кто просто придерживается отличных от них взглядов. Как пример он приводит сторонников Алексея Навального, которые занимались антикоррупционными расследованиями. Егоров считает, что ни у них, ни у тех, кто с ними контактирует, вероятно, не было преступных умыслов. По его словам, эти люди лишь выступали за то, чтобы сделать систему государства, с их точки зрения, более открытой.

В апреле прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК*, Фонда защиты прав граждан** и штабов Навального*** экстремистскими организациями. По версии прокуратуры, организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации". До вынесения решения суда деятельность организаций приостановлена.

Экс-глава Штаба Навального в Петербурге Ирина Фатьянова выступает против законопроекта.

- Я думаю, любой нормальный человек к нему не может нормально относиться. Потому что он забирает пассивное право избираться у огромного количества людей. В том числе тех, кто на протяжении последних лет жертвовал какую-либо сумму организациям, которые на тот момент экстремистскими признаны не были, - заявила Фатьянова в разговоре с ЗАКС.Ру.

Она считает, что обсуждаемый законопроект написали специально под идущее сейчас судебное разбирательство. По ее мнению, документ могли подготовить и раньше - когда только появилась идея через суд признать ФБК*, ФЗПГ** и Штабы экстремистскими:

- Я думаю, что все безусловно связано, и задумывался он раньше: до подачи исков прокуратурой или, может быть, прямо сразу после.

Юрист "Правозащиты Открытки" Буракова также считает, что законопроект создан "прицельно под выборы" из-за публичного заявления ряда сторонников Алексея Навального о желании идти в Государственную Думу.

- Это люди с узнаваемостью, это люди, которые делают расследования, люди, которые публикуют общественно значимую повестку, раскрывают схемы региональной власти. Поэтому это, безусловно, законопроект, который направлен на поражение в пассивном избирательном праве всех, кто имел какое-то отношение к Штабам Навального, - уверена юрист "Правозащиты Открытки".

Депутаты Тетердинко и Четырбок придерживаются обратного мнения. В частности, глава единороссов в ЗакСе Петербурга заявил ЗАКС.Ру, что не считает документ связанным с делом ФБК* и других организаций Навального. Четырбок уверен, что речь не идет о какой-то конкретной организации. Он отметил, что экстремистскими движения и организации признавали и до ФБК*.

- В судебной практике уже достаточно организаций признано экстремистскими. И, насколько я знаю, с изрядной периодичностью прокуратура выходит с представлениями в суд насчет того, чтобы признать ту или иную организацию экстремистской, - заявил депутат.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

***"Общественное движение "Штабы Навального" включено в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

текст: София Саттарова / фото: duma.gov.ru

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