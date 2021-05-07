18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:29

Дачу Кинга и дом купца Елисеева в Зеленогорске превратят в туристический комплекс

фото ЗакС политика Дачу Кинга и дом купца Елисеева в Зеленогорске превратят в туристический комплекс

Комитет по инвестициям опубликовал проект концессионного соглашения о создании гостинично-досугового комплекса, который расположится, в том числе, на месте Дома купца Елисеева и Дачи Кинга в Зеленогорске.

Компания "Новые пространственные решения" просит Смольный передать в аренду семь зданий на 49 лет, в том числе два памятника культуры: "Дом купца Елисеева" и "Дача Кинга". В комитете заявили, что оба эти памятника находятся в неудовлетворительном состоянии.

На этой территории планируется построить гостинично-досуговый комплекс. Ожидается, что в него войдут гостиница, кемпинг, культурно-развлекательные и спортивные объекты. Инвестор намерен вложить в проект от 500 млн до 1 млрд рублей, при этом деньги из бюджета Петербурга на эти цели выделяться не будут. Собственником зданий останется город.

 

фото: gov.spb.ru

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:50 Под Петербургом по распоряжению Путина появится "Приморская долина"

15:12 Макаров получил от Беглова поздравление с днем рождения

14:54 РКН потребовал от Google снять ограничения с приложения "Улица героев"

14:29 "Коммерсантъ": Комиссия по этике СПбГУ сочла нарушителями студентов, участвовавших в акциях протеста

14:22 Смольный заказывает программу строительства метро до 2045 года за 14,95 млн рублей

13:56 "Навсегда записываются в генетический код": Макаров опубликовал статью ко Дню Победы

13:29 В Ленобласти появится Аллея памяти блокадников

12:54 Художница Юлия Цветкова прекратила голодовку

12:26 Ветеранов-участников парада Победы в Петербурге вакцинировали от коронавируса

11:53 Участников и посетителей ПМЭФ-2021 обяжут сдавать тест на коронавирус

11:18 В России выявили еще 8,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 722

10:47 Волков заявил о планах Amnesty International вернуть Навальному статус узника совести

10:29 Дачу Кинга и дом купца Елисеева в Зеленогорске превратят в туристический комплекс

9:59 Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

9:22 В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru