Дачу Кинга и дом купца Елисеева в Зеленогорске превратят в туристический комплекс

Комитет по инвестициям опубликовал проект концессионного соглашения о создании гостинично-досугового комплекса, который расположится, в том числе, на месте Дома купца Елисеева и Дачи Кинга в Зеленогорске.

Компания "Новые пространственные решения" просит Смольный передать в аренду семь зданий на 49 лет, в том числе два памятника культуры: "Дом купца Елисеева" и "Дача Кинга". В комитете заявили, что оба эти памятника находятся в неудовлетворительном состоянии.

На этой территории планируется построить гостинично-досуговый комплекс. Ожидается, что в него войдут гостиница, кемпинг, культурно-развлекательные и спортивные объекты. Инвестор намерен вложить в проект от 500 млн до 1 млрд рублей, при этом деньги из бюджета Петербурга на эти цели выделяться не будут. Собственником зданий останется город.

фото: gov.spb.ru