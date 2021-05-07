18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:47

Волков заявил о планах Amnesty International вернуть Навальному статус узника совести

фото ЗакС политика Волков заявил о планах Amnesty International вернуть Навальному статус узника совести

Международная правозащитная организация Amnesty International на следующей неделе может вернуть Алексею Навальному статус узника совести, передает Reuters.

Об этом заявил соратник Навального Леонид Волков в ходе выступления перед комитетом  по иностранным делам Палаты общин Канады. По словам Волкова, представители Amnesty сообщили ему, что 12 мая будет опубликован релиз о том, как на организацию могла повлиять "российская кампания дезинформации". Волков заявил, что представители организации не только вернут Навальному статус узника совести, но и проведут разбор ошибок.

В Amnesty ситуацию пока не прокомментировали.

О решении лишить Навального статуса узника совести Amnesty International объявила 24 февраля, сославшись на публичные выступления политика пятнадцатилетней давности. В организации подчеркивали, что приняли решение без влияния российских властей или государственных СМИ.

Симоновский суд Москвы 2 февраля 2021 года заменил условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный: в исправительной колонии № 2 в Покрове политик проведет в итоге 2,5 года. Сторонники Навального заявляли о его ухудшающемся самочувствии и требовали допустить к нему врачей.

В поддержку оппозиционера 21 апреля во многих городах России прошли несанкционированные митинги. В Петербурге во время протестного шествия в тот день было задержано более 800 человек. 

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

5 мая, 10:51 Суд принял к производству иск Навального к Пескову

30 апреля, 11:02 Суд принял три иска Навального к администрации ИК-2

29 апреля, 18:31 Вишневский спросил у МВД, почему уголовные дела возбуждают только за граффити с Навальным

29 апреля, 14:32 Адвокаты подали иск к прокуратуре с требованием рассекретить дело ФБК*

29 апреля, 13:32 Суд отказался менять приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

29 апреля, 12:24 "Герой нашего времени": На Петроградке появился портрет силовика после уничтожения граффити с Навальным

29 апреля, 12:15 Навальный, Волков и Жданов стали фигурантами дела о создании НКО, посягающей на личность и права граждан

29 апреля, 10:53 "Не поможет никакой ребрендинг": Леонид Волков объявил о роспуске штабов Навального

29 апреля, 9:59 Полиция разыскивает авторов граффити с Навальным: возбуждено дело о вандализме

28 апреля, 16:25 Экс-главу мурманского штаба Навального задержали после рассказа об обстреле офиса


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:50 Под Петербургом по распоряжению Путина появится "Приморская долина"

15:12 Макаров получил от Беглова поздравление с днем рождения

14:54 РКН потребовал от Google снять ограничения с приложения "Улица героев"

14:29 "Коммерсантъ": Комиссия по этике СПбГУ сочла нарушителями студентов, участвовавших в акциях протеста

14:22 Смольный заказывает программу строительства метро до 2045 года за 14,95 млн рублей

13:56 "Навсегда записываются в генетический код": Макаров опубликовал статью ко Дню Победы

13:29 В Ленобласти появится Аллея памяти блокадников

12:54 Художница Юлия Цветкова прекратила голодовку

12:26 Ветеранов-участников парада Победы в Петербурге вакцинировали от коронавируса

11:53 Участников и посетителей ПМЭФ-2021 обяжут сдавать тест на коронавирус

11:18 В России выявили еще 8,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 722

10:47 Волков заявил о планах Amnesty International вернуть Навальному статус узника совести

10:29 Дачу Кинга и дом купца Елисеева в Зеленогорске превратят в туристический комплекс

9:59 Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

9:22 В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru