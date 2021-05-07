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11:18

В России выявили еще 8,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 722

фото ЗакС политика В России выявили еще 8,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 722

В России за последние сутки выявлено 8 386 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии в стране зафиксировано 4 863 514 случаев заболевания. По данным штаба, от коронавируса умерли 112 622 россиянина, 376 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 722 человека. Лечение от болезни сейчас проходят 26 428 петербуржцев, всего с марта 2020 года в городе зарегистрировано 420 756 случаев заболевания. Число умерших от инфекции возросло на 31, по официальным данным, от коронавируса умер 13 451 петербуржец.

В Москве, где заболевших больше всего, коронавирусом заразились еще 2 846 человек (88 013 болеют сейчас). В Подмосковье - 608 (39 618 проходят лечение).

 

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