Ветеранов-участников парада Победы в Петербурге вакцинировали от коронавируса

Ветераны, которые примут участие в параде Победы в Петербурге, прошли полный цикл вакцинации или имеют антитела к коронавирусу, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

В параде примут участие 250 ветеранов. Из них 177 полностью завершили цикл вакцинации, самому старшему из них - 90 лет. Еще у 73 ветеранов есть антитела после перенесенного заболевания.

Эргашев напомнил, что к участию в параде допустят только тех, у кого будет отрицательный тест на коронавирус. Для этого организовано трехкратное тестирование ветеранов по месту их проживания на 12-й, 8-й день до проведения парада и за сутки до него. Ту же процедуру пройдут и сопровождающие лица. Ветеранов доставят к месту проведения парада на продезинфицированном транспорте.

На Дворцовой площади будут дежурить медики. Территорию перед парадом обработают дезинфицирующими средствами. На входе будут измерять температуру, проверять наличие средств индивидуальной защити и документы об отсутствии коронавируса. Гостей на трибуне разместят с учетом социальной дистанции.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.