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13:56

"Навсегда записываются в генетический код": Макаров опубликовал статью ко Дню Победы

фото ЗакС политика "Навсегда записываются в генетический код": Макаров опубликовал статью ко Дню Победы

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров в преддверии Дня Победы написал статью под заголовком "Генетический код победителей – основа нашего единения и сплоченности", она опубликована на сайте ЗакСа и на "Фонтанке.ру".

"День Победы оказался не только всенародным праздником. Это точка отсчета истории новой нации, народа, который после страшных травм революций и Гражданской войны вновь собрался в единое целое и обрел свою историческую судьбу. День, когда остановился пульс смерти и вновь забился пульс жизни", - заявил в материале Макаров.

По его мнению, в случае поражения СССР в Великой Отечественной войны русский язык "подвергся бы необратимой деградации", произведения культуры и искусства, "формирующие нашу коллективную душу, стали бы музейными редкостями, доступными немногим ученым, изучающим погибшие цивилизации". Макаров заявил, что в войне "на кону стояла сама жизнь всего народа".

В статье Макаров также рассуждает о том, что война была "цивилизованным конфликтом", в котором "древняя, соборная Православная цивилизация боролась против нового варварства, первобытной дикости, оснащенной высокими техническими достижениями Европы". Установку знамени Победы в 1945 году над Рейхстагом в Берлине он называет символом "торжества жизни над смертью", а сам День Победы сравнивает с Пасхой как "одоление света над тьмом и адом".

"Такие поворотные моменты истории не могут принадлежать лишь прошлому. Они навсегда записываются в генетический код народа – основу его национального самосознания, понимание своего места и роли на Земле, сплетение живой ткани прошедшего, настоящего и будущего. Пассионарность, способность самим определять свое будущее – достояние лишь тех народов, которые таким кодом обладают. Таков и наш код победителей, блокадный код ленинградцев. Это наш бессмертный донор патриотизма, основа нашего единения и сплоченности на все времена", - заявил Макаров.

Макаров часто упоминает о "генетическом блокадном коде" с 2015 года в разных ситуациях, в том числе далеких от связанных с войной. О нем он говорит, поздравляя выпускников школ на празднике "Алые паруса", упрекает в его отрицании уклонистов от армии, критикуя фильм "Праздник", благодаря за работу Георгия Полтавченко после его отставки. Вспоминает Макаров о "блокадном коде" также, комментируя акции протеста.

По мнению спикера, без подобного кода общество "рискует безвозвратно заблудиться в постоянно меняющихся геополитических координатах", и с этим связаны ситуации в "некоторых странах, образовавшихся после распада СССР". Макаров заявил, что "переписывание истории" привело к "разъединению в обществе, потере исторической идентичности, утрате перспектив развития и, как следствие, к серьезным политическим и экономическим кризисам". В пример он привел переворот и конфликт на Украине. 

Макаров считает, что память о войне помогла России восстановиться после расспада СССР. Отдельным "спасением для России" спикер назвал избрание Владимира Путина президентом. Напомним, 7 мая 2000 года Путин вступил в должность президента: в высшем руководстве он уже 21 год.

По словам спикера, память о победе "защищает и объединяет российское государство".

 

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру


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