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14:22

Смольный заказывает программу строительства метро до 2045 года за 14,95 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный заказывает программу строительства метро до 2045 года за 14,95 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) объявил закупку на выполнение работ "по подготовке программы строительства и реконструкции метрополитена до 2045 года на основе приоритетности реализации объектов метрополитена Санкт-Петербурга". Максимальная цена закупки составляет 14,95 млн рублей.

Согласно документации, ведомство хочет получить предложения по актуализации сроков и объектов из схемы развития метро, программу развития и реконструкции подземки со сроками, обоснование этих дат и этапов работы, технико-экономические параметры и другие документы. Также к каждому объекту должна быть создана пояснительная записка "с указанием срока проектирования объекта, способа и сроков сооружения, описанием стоимостных показателей, обоснованием объектов-аналогов, определением технико-экономических показателей", сказано в документации закупки. Выполнить это все необходимо до 7 декабря 2022 года. 

В материалах закупки отмечено, что при разработке бумаг надо учитывать заложенные в бюджет города деньги на строительство метро. Сейчас уже утверждены траты на 2021 год и плановые 2022-2023 года, пишет КРТИ. Ведомство уточняет, что до 2024 года следует отталкиваться от суммы в 24 млрд рублей за год, а с 2024 по 2045 - по 30 млрд рублей за год. 

Напомним, в феврале 2021 года на сайте администрации Петербурга в разделе антикоррупционной экспертизы опубликовали проект постановления о правке схемы развития метрополитена. Документ предполагал изменения в сроках создания и местоположении станций подземки.  Сейчас проекта постановления в разделе антикоррупционной экспертизы нет, но и сам действующий документ о схеме развития метро не исправлен - последние изменения в него внесли в 2018 году. 

София Саттарова

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