Смольный заказывает программу строительства метро до 2045 года за 14,95 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) объявил закупку на выполнение работ "по подготовке программы строительства и реконструкции метрополитена до 2045 года на основе приоритетности реализации объектов метрополитена Санкт-Петербурга". Максимальная цена закупки составляет 14,95 млн рублей.

Согласно документации, ведомство хочет получить предложения по актуализации сроков и объектов из схемы развития метро, программу развития и реконструкции подземки со сроками, обоснование этих дат и этапов работы, технико-экономические параметры и другие документы. Также к каждому объекту должна быть создана пояснительная записка "с указанием срока проектирования объекта, способа и сроков сооружения, описанием стоимостных показателей, обоснованием объектов-аналогов, определением технико-экономических показателей", сказано в документации закупки. Выполнить это все необходимо до 7 декабря 2022 года.

В материалах закупки отмечено, что при разработке бумаг надо учитывать заложенные в бюджет города деньги на строительство метро. Сейчас уже утверждены траты на 2021 год и плановые 2022-2023 года, пишет КРТИ. Ведомство уточняет, что до 2024 года следует отталкиваться от суммы в 24 млрд рублей за год, а с 2024 по 2045 - по 30 млрд рублей за год.

Напомним, в феврале 2021 года на сайте администрации Петербурга в разделе антикоррупционной экспертизы опубликовали проект постановления о правке схемы развития метрополитена. Документ предполагал изменения в сроках создания и местоположении станций подземки. Сейчас проекта постановления в разделе антикоррупционной экспертизы нет, но и сам действующий документ о схеме развития метро не исправлен - последние изменения в него внесли в 2018 году.

София Саттарова