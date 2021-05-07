"Коммерсантъ": Комиссия по этике СПбГУ сочла нарушителями студентов, участвовавших в акциях протеста

В Санкт-Петербургском государственном университете прошло заседание этической комиссии с участием студентов, которых задерживаши на зимних акциях протеста, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на запись.

По данным издания, приглашения на заседание получили около 30 студентов СПбГУ. Сообщается, что в записи слышно, как глава комиссии, профессор кафедры истории экономики и экономической мысли Геннадий Богомазов, говорит, что пришла "довольно объемная и подробная бумага из МВД, подписанная заместителем начальника".

Студенты в ходе заседания ссылались на 31-ю статью Конституции, которая гарантирует право на свободу собраний, а также на Великую хартию университетов, которая запрещает политическое давление. В ответ Богомазов заявил, что не надо "переключать в другую плоскость", и о политических убеждениях "никто не говорит и не поднимает этого вопроса".

Из записи следует, что глава комиссии говорит о нарушении ограничений, установленных в Петербурге из-за эпидемии коронавируса. В ответ студент настаивает, что нарушение социальной дистанции спровоцировали полицейские.

"Не надо было туда ходить, никто бы вас не давил, понимаете? Вы, конечно, подготовлены с точки зрения каких-то государственных документов типа Конституции. Но вы не подготовлены с точки зрения поведения как студента. Вы нарушили кодекс универсанта, и с этим придется согласиться. Выбора у нас с вами нет. Так ведь, нет?" - приводит "Коммерсантъ" ответ Богомазова.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру