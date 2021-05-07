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15:12

Макаров получил от Беглова поздравление с днем рождения

фото ЗакС политика Макаров получил от Беглова поздравление с днем рождения

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров, отмечающий сегодня, 7 мая, 66-й день рождения, удостоился поздравления от губернатора Александра Беглова, о чем сообщает пресс-служба Смольного.

"Многие годы Вы плодотворно служите Санкт‑Петербургу и его жителям. Лидерские качества, неизменное внимание к людям снискали Вам глубокое уважение коллег и жителей нашего города", - говорится в послании градоначальника.

Губернатор особо выделил эффективные действия единоросса по борьбе с пандемией коронавируса и его активность в том, что касается социальной помощи гражданам. Помимо здоровья и хорошего настроения, Беглов желает Макарову "новых трудовых успехов".

Отметим, что для петербургской политики последних недель стали характерными ставшие уже открытыми противоречия между Бегловым и Макаровым. В марте первый "отправил" его представлять город в Госдуму, однако Макаров, взяв паузу, предпочел снова баллотироваться в городское Заксобрание.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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