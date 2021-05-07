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15:50

Под Петербургом по распоряжению Путина появится "Приморская долина"

фото ЗакС политика Под Петербургом по распоряжению Путина появится "Приморская долина"

Возле Приморска на северо-западе Ленинградской области организуют инновационный научно-технологический центр "Приморская долина", проект которого одобрил президент Владимир Путин, сообщил ТАСС. Объект станет частью учебно-научной базы Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Глава государства распорядился, чтобы вуз подал заявку на создание центра нынешней осенью.

Центральной задачей нового научного центра станут испытания новейшей техники, включая роботов с манипуляторами, для добычи полезных ископаемых в арктической зоне.

"Нужны устройства, которые будут обеспечивать таким роботам связь и навигацию, для робота нужны места для подзарядки. Кроме того, нужно место, где эта техника могла бы проходить испытания — и добывающая техника, и обслуживающая. Вот эти приборы и системы мы должны делать", - рассказал ректор вуза Глеб Туричин.

Ранее на своей базе рядом с Приморском СПбГМТУ проводил испытания кораблей.

фото: smtu.ru

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