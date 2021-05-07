18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

15:54

На праймериз ЕР подал документы полицейский - "невольный помощник" в расследовании о Навальном

фото ЗакС политика На праймериз ЕР подал документы полицейский - "невольный помощник" в расследовании о Навальном

На сайте праймериз "Единой России" опубликована анкета оперуполномоченного УМВД России по Василеостровского району Петербурга Романа Гладышева, обнаружил ЗАКС.Ру. Из информации на сайте следует, что полицейский желает участвовать в выборах в Законодательное собрание города по одномантадному округу №1 и в Государственную Думу по Центральному избирательному округу. Также Гладышев подал документы на  выдвижение в оба парламента по спискам, написано в его анкете. Там же сказано, что дата рождения оперуполномоченного 15 декабря 1980 года.  

По информации 47news и "Фонтанки", полицейский с аналогичным именем, местом и датой рождения якобы, сам того не зная, мог помочь в журналистском расследовании об обстоятельствах отравления оппозиционера Алексея Навального. Издание пишет, что журналистка Baza Майле Мачюлите попросила своего знакомого правоохранителя выяснить информацию о передвижении определенных людей.  "Уже не секрет, что журналистка Мачюлите согласилась — именно она просила об услуге оперативника Голубева, хотя и подчеркнула — бескорыстной. Голубев же обратился к своему товарищу по работе — также оперативнику уголовного розыска Василеостровского района, майору Роману Гладышеву. Последний выполнил просьбу, зайдя в ведомственную базу "Розыск-Магистраль", а результаты отдал Голубеву. Тот, соответственно, журналистке "Базы"", - пишет "Фонтанка.ру". По данным СМИ, позже полученная информация якобы могла стать частью расследования об отравлении Навального. Однако, "Новая газета" предполагает, что данные, которые искала Мачюлите предназначались для эксклюзивного материала Baza, а не для резонансного расследования Bellingcat и Алексея Навального, опубликованного в декабре 2020 года. 

Издание 47news также упоминало, что Гладышев в 2004 году окончил Петербургский институт МЧС. Эта же информация присутствует в анкете полицейского на сайте праймериз "Единой России". Там же отмечено, что членом партии Гладышев не является. 

София Саттарова

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:56 Рэпер Слава КПСС собрался выдвинуться в Госдуму

20:23 В Эрмитаже открылась выставка материалов, публиковавшихся обеими сторонами ВОВ

19:59 Авторы оппозиционного белорусского Telegram-канала получили реальные сроки

19:25 Тихорецкий проспект отремонтируют за 83 млн рублей

19:23 Муниципал: На досуг жителей МО "Московская застава" выделили  2,7 млн рублей

19:08 Доход главы Василеостровского района Ильина за 2020 год составил 5,4 млн рублей

18:47 Суд счел законным включение главреда "Псковской губернии" в реестр иноагентов

18:12 Минюст вынес предупреждение ПАРНАС

18:07 КИО отказался передавать Евангелическо-Реформатской Церкви здания на Невском и Большой Конюшенной

17:47 Amnesty International возвратила Навальному статус узника совести

17:30 Милонов просит у РКН проверить новостные агрегаторы на вмешательство в выборы

16:51 Более 700 петербуржцев получили надомную прививку от COVID-19

16:29 В Кировске установили мемориал в честь пожарных, погибших в годы ВОВ

16:10 Комитет по печати и КГА не согласовывали баннеры с изображением Макарова - плакаты продолжают демонтировать

15:54 На праймериз ЕР подал документы полицейский - "невольный помощник" в расследовании о Навальном

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru