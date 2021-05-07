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16:10

Комитет по печати и КГА не согласовывали баннеры с изображением Макарова - плакаты продолжают демонтировать

фото ЗакС политика Комитет по печати и КГА не согласовывали баннеры с изображением Макарова - плакаты продолжают демонтировать

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ 7 мая в ответ на запрос ЗАКС.Ру сообщил, что не выдавал разрешения на установку баннеров с изображением спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова и фразой "Это наша победа!". Таким образом плакаты были развешаны по Петроградскому району незаконно, считают в ведомстве. 

В комитете добавили, что для размещения плакатов на исторических зданиях также надо получить согласование от комитета по градостроительству и архитектура (КГА) и от комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Последний пока не ответил на запрос ЗАКС.Ру о том, согласовывал ли он баннеры с Макаровым. В КГА изданию сообщили, что у них таких заявок не было:

"Обращений о согласовании баннеров с фразой "Это наша победа!" по адресам: ул. Большая Зеленина д.15, Кронверкский пр. д.51, Малый пр. Петроградской стороны д.58, ул. Ленина д.17, переулок Нестерова д.9 в Комитет не поступало".

На несколько перечисленных плакатов поступили жалобы жителей на портале "Наш Санкт-Петербург". После этого некоторые баннеры сняли. Работой с нарушениями и демонтажом вывесок занимается ГКУ "Городская реклама и информация", подведомственное комитету по печати и взаимодействию со СМИ. В ведомстве ЗАКС.Ру сообщили, что плакаты с Макаровым располагались на лицевых фасадах, выше уровня второго этажа, закреплены они были на саморезы, а сделаны из некачественного материала. Все это может противоречить нормативно-правовым актам Петербурга. 

По ряду адресов, плакаты также продолжали появляться. Баннер в переулке Нестерова демонтировали 7 мая, передает корреспондент ЗАКС.Ру. К дому планировали подогнать спецтранспорт, но этому помешали деревья, ключи от крыши не могли найти даже в ЖЭК - помогли жители дома. Представитель ГКУ "Городская реклама и информация" рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что жильцы домов охотно оказывают содействие в предоставлении доступа к выходу на крышу, чтобы снять портрет Вячеслава Макаров.

Сотрудник ГКУ сообщил, что на этой неделе уже демонтировали аналогичные растяжки на Кронверкском проспекте, Гатчинской улице, улицах Полозова и на Большой Зелениной. Однако, ЗАКС.Ру 6 мая запечатлел вновь появившийся портрет Макарова на том же месте на Большой Зелениной улице. Каждый такой снятый плакат сохраняется, уточнил сотрудник ГКУ. По его словам, баннеру присваивается идентификационный номер, и полотно отправляется на специальный склад. 

Спикер ЗакСа Макаров официально не комментировал установку баннеров со своим изображением. И в пресс-службе парламента, и в пресс-службе "Единой России", региональное отделение которой депутат возглавляет, на запросы ЗАКС.Ру пока не ответили. В комитете по печати ЗАКС.Ру сказали, что не располагают "информацией о лице, установившем указанные рекламные конструкции". 


София Саттарова, Константин Леньков


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