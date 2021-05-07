Милонов просит у РКН проверить новостные агрегаторы на вмешательство в выборы

Представитель Петербурга в Государственной думе Виталий Милонов обратился в официальным письмом к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову. На сей раз федерального депутата волнует деятельность иностранных новостных агрегаторов, порталов и социальных сетей, которую он призывает проверить на возможную причастность ко вмешательству в российскую внутреннюю политику.

"Возникает впечатление, что "политизация" российских пользователей происходит не совсем органическим путём", - говорится в документе.

Милонов в объектах своей критики усматривает прежде всего имеющую, с его точки зрении, место "манипуляцию общественным мнением" и "подстрекательство к участию" в "незаконных" публичных мероприятиях.

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