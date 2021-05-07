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17:47

Amnesty International возвратила Навальному статус узника совести

фото ЗакС политика Amnesty International возвратила Навальному статус узника совести

Международная правозащитная организация Amnesty International, чей отказ считать Алексея Навального узником совести в начале года вызвал скандал в оппозиционной среде, дезавуировала нашумевшее заявление и вновь признала политика таковым.

"Подтверждая статус Навального как узника совести, мы не поддерживаем его политическую программу, но подчеркиваем необходимость того, что российские власти должны признать и соблюдать его права, включая доступ к независимой медицинской помощи", - говорится на сайте организации.

Напомним, что предыдущее заявление по Навальному было сделано на фоне его возвращения в Россию, скорого ареста, а затем назначение ему судом реального срока по делу "Ив Роше". Первоначально Amnesty International не устроили некоторые высказывания Навального, сделанные в блоге более десяти лет назад и расцененные правозащитниками как разжигание ненависти. Утром 7 мая "правая рука" Навального Леонид Волков предположил, что статус узника совести вернется к его соратнику, но несколько позже.

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