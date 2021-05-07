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18:12

Минюст вынес предупреждение ПАРНАС

фото ЗакС политика Минюст вынес предупреждение ПАРНАС

Минюст усмотрел в недавней деятельности Партии народной свободы (ПАРНАС) нарушение законодательства в сфере сотрудничества с нежелательными на территории РФ организациями, о чем сообщила партийная пресс-служба.

Лидер ПАРНАС Михаил Касьянов, в свою очередь, категорически отвергает претензии министерства и намерен доказывать свою правоту. В его заявлении признается факт участия коллег в работе Европейской партии Альянс либералов и демократов (ALDE). При этом базовые доводы Минюста Касьянов считает ошибочными.

"[ПАРНАС] считает критику деятельности российских властей иностранными и международными неправительственными организациями не представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Более того, подчеркивается, что ПАРНАС в принципе осуждает практику признания тех или иных организаций нежелательными, считая ее проявлением борьбы с инакомыслием в России.

В конце марта партия переизбрала Касьянова руководителем и призвала все оппозиционные силы к объединению перед думскими выборами и созданию единого списка кандидатов.

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