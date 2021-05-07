Суд счел законным включение главреда "Псковской губернии" в реестр иноагентов

Главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин* не смог оспорить в Псковском городском суде включение себя Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

"Мы результатом не удивлены, а я вполне даже доволен. Кейс с аффилированными лицами остаётся, тема закона об инагентах в обсуждении остаётся, помогать новым инагентам я смогу, ООО продолжит работать", - написал он у себя в Facebook.

Тем не менее, журналист вместе со своим адвокатом намерены в течение месяца подать апелляцию на вердикт.

Камалягин был одним из первых граждан, внесенных в реестр СМИ-иноагентов в декабре 2020 года. Кроме него в список попали журналист издания "7х7" Сергей Маркелов*, журналистка Людмила Савицкая*, правозащитник Лев Пономарев* и активистка Дарья Апахончич*. В случае с Савицкой* решение Минюста было на полтора месяца приостановлено. Женщина подробно рассказала на неделе о том, что отчетность о любой покупке ее ООО отнимает массу времени и сил и что государство теперь знает о ней буквально всё.

* Признаны СМИ-иноагентами в России