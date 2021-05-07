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19:08

Доход главы Василеостровского района Ильина за 2020 год составил 5,4 млн рублей

фото ЗакС политика Доход главы Василеостровского района Ильина за 2020 год составил 5,4 млн рублей

Администрация Василеостровского района 7 мая опубликовала отчет о доходах и имуществе сотрудников за 2020 год. Согласно документу, у руководителя администрации Эдуарда Ильина доход с 2019 года вырос на 2 млн рублей до 5,4 млн рублей. В его собственности больше не значится автомобиль Range Rover Sport, но остались две квартиры на 50 и 98 кв.м. 

Доход супруги Ильина снизился почти на 200 тысяч до 106 тысяч рублей. Она владеет автомобилем Mercedes ML350 и квартирой в 47,4 кв.м.

Доход первого заместителя главы администрации Галины Королевой за 2020 год составил 5,5 млн рублей. Годом ранее сумма составляла 2,3 млн рублей. В собственности у нее больше не значится земельный участок на 609 кв.м и дачный дом. Остались только участок земли на 1044 кв.м, дачный дом на 164,4 кв.м и квартира в 38,4 кв.м. Вместо автомобиля Volvo V40 у Королевой теперь Skoda Karoq. 

Замглавы Людмила Сытнова свой доход уменьшила до 1,9 млн рублей. По данным за 2019 год, она была начальником отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления с доходом в 4,4 млн рублей. В собственности Сытновой все так же два земельных участка по 1,2 тысячи кв.м каждый, жилой дом на 585,6 кв.м, доли в двух квартирах по 56,1 кв.м каждая и машина Audi Q8.

Доход другого замглавы Владлена Родионова в 2020 году составил 1,9 млн рублей, хотя в 2019 году сумма была выше - 2,5 млн рублей. Владеет он все еще двумя квартирами на 48,9 и 32,3 кв.м. 

Заместитель руководителя районной администрации Виталий Мартыненко отчитался о доходе в 2 млн рублей, аналогичная сумма была указана и в документе за доход 2019 года. Своего имущества у него как не было, так и нет в декларации. Только квартира на 50,3 кв.м в пользовании. Несовершеннолетние дети Мартыненко пользуются жилплощадью в 176,3 кв.м, супруга в отчете не указана. 

Самый большой доход за 2020 год - 8 млн рублей - указал начальник отдела строительства и землепользования Сергей Кузнецов. В 2019 году он отчитывался о 1,5 млн рублей. Владеет Кузнецов двумя земельными участками (общая площадь 1,8 тысяч кв.м), дачным домом (302,2 кв.м), квартирой (51,1 кв.м), автомобилем Land Rover Discovery 4, автоприцепом и двумя лодками. В декларации за 2019 год квартира в 51,1 кв.м значилась у Кузнецова в пользовании, а одного из земельных участков у него не было. При этом, он владел другой жилплощадью в 29,5 кв.м. Также в прошлом отчете присутствовали сведения о супруге - в документе за 2020 год она не указана.

София Саттарова


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