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19:25

Тихорецкий проспект отремонтируют за 83 млн рублей

фото ЗакС политика Тихорецкий проспект отремонтируют за 83 млн рублей

За счет средств федерального бюджета в нынешнем году отремонтируют Тихорецкий проспект, по линии которого разделяются Выборгский и Калининский районы Петербурга. Контракт почти на 83,4 млн рублей будет исполнять АО "ВАД", передает пресс-служба комитета по благоустройству.

Работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" стартуют 10 мая, и первый их этап продлится две недели, в течение которых специалисты обновят асфальтобетонное покрытие трамвайных путей. Отметим, что на ремонтируемом участке (от улицы Гидротехников до Светлановского проспекта, что составляет менее километра) располагается трамвайное кольцо.

На второп этапе работ, во второй половине лета, подрядчик заменит покрытие тротуаров и проезжей части и восстановит поврежденные в ходе исполнения контракта элементы благоустройства.

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