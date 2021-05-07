Авторы оппозиционного белорусского Telegram-канала получили реальные сроки

Суд в Белоруссии отправил в колонию трех блогеров, которые на фоне протестных акций прошлого года вели оппозиционный Telegram-канал, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики. Формально мужчинам, получившим от 4,5 до 6 лет реального срока, вменили подготовку массовых беспорядков. Суд согласился с обвинением, которое сочло, будто активисты готовили применение оружия к милиционерам, обучение беспорядкам других людей и, кроме того, в сговоре с оппозиционером Сергеем Тихановским препятствовали работе Центризбиркома. Своей вины осужденные не признали.

Ранее резонансным приговором стало реальное наказание для двух журналисток, Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, позволивших себе сделать короткое включение с улиц Минска во время протестов.

Напомним, что беспрецедентные протесты лета и осени прошлого года были вызваны очередным переизбранием Александра Лукашенко на пост президента. Сотни тысяч белорусов по всей стране не признали ни саму процедуру выборов, ни ее результатов. Регулярные митинги жестоко подавлялись, в изоляторах протестующих пытали. Кроме того, Лукашенко удалось либо выдавить за границу, либо посадить по тюрьмам всех популярных оппозиционеров.