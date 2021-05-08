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10:23

Скончался советский партийный деятель Егор Лигачев

фото ЗакС политика Скончался советский партийный деятель Егор Лигачев

Поздно вечером накануне, 7 мая, стало известно о кончине одного из главных функционеров КПСС позднесоветского времени Егора Лигачева, которому было 100 лет. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова.

"Егор Лигачёв не раз ругал Геннадия Зюганова за предательство всех и всяческих идеалов. КПРФ будет легче идти на думские выборы-2021 без тов. Лигачёва", - прокомментировал событие политолог Станислав Белковский в своем Telegram-канале.

Будучи членом партийного Политбюро с 1983 по 1990 годы (высшего рукводящего органа в Советском Союзе), он в это же время занимал должность севретаря ЦК КПСС. В начале 2000-х годов он был депутатом Госдумы от КПРФ III созыва.

Лигачев имел звание почетного гражданина Томской области.

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