В РФ диагностировали еще 8,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 726

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 8329 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 370, а сумело поправиться 8255 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2765 новых больных, в Петербурге – 726, в Подмосковье – 630. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправился 861 человек и скончалось 34.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.