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12:35

Шишкина призвала Мишустина удвоить праздничные выплаты ветеранам

фото ЗакС политика Шишкина призвала Мишустина удвоить праздничные выплаты ветеранам

Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина выразила неудовлетворение уровнем выплат к 9 мая, которые получат ветераны Великой Отечественной войны из федерального и регионального бюджетов. С ее точки зрения, совокупные 20 тысяч рублей - это не то, что заслужили люди, пережившие войну, победой в которой государство так гордится, и обратилась в связи с этим к премьер-министру Михаилу Мишустину. Шишкина ждет от него как минимум удвоения этой суммарной выплаты. Совсем обделенной категорией граждан перед 76-летием Победы ей представляются "дети войны", которым достанется только выплата от Смольного в размере трех тысяч рублей.

"Уж лучше бы на 100% освободили их от коммунальных платежей на месяц, ценность этого подарка была бы больше даже при том, что льготники военного поколения и так пользуются 50%-ой скидкой на услуги ЖКХ. Средняя стоимость услуг ЖКХ в однокомнатной квартире обходится петербуржцам примерно в 3700 рублей, жители двухкомнатных квартир платят около 5000 рублей, счета в "трешках" достигают 7000 рублей. Это на полторы тысячи больше, чем в среднем по России", - считает политик.

В качестве положительного примера она приводит выплаты ветеранам в Казахстане и Узбекистане (174 и 85 тысяч на российские рубли соответственно). Шишкина рассчитывает, что в правительстве к ней прислушаются и к 80 годовщине начала войны (22 июня) как минимум удвоят разовую материальную помощь всем категориям военного поколения. В противном случае политик продолжит считать поведение российских властей циничным.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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