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15:49

На Пискаревском кладбище возложили венки Беглов, Макаров и Бастрыкин

фото ЗакС политика На Пискаревском кладбище возложили венки Беглов, Макаров и Бастрыкин

Высокопоставленные чиновники регионального и федерального уровня, а также депутаты Госдумы и ЗакСа, связанные с Петербургом, посетили 8 мая траурную церемонию на Пискаревском кладбище - традиционное возложение цветов по случаю очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Среди участвовавших в мероприятии, среди прочих, были замечены губернатор Александр Беглов и члены его правительства, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, президентский полпред по СЗФО Александр Гуцан, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, командующий войсками ЗВО Александр Журавлев, сенатор Андрей Турчак, депутат Госдумы Михаил Романов.

"Чудовищная война унесла жизни около 20 миллионов человек по всей стране, во время ленинградской блокады по разным оценкам погибли от 600 тысяч до полутора миллионов. Это вечная неискупаемая вина фашизма, цена 76 лет без глобальных войн, страшная жертва нашей страны во имя мирной жизни всего мира", - высказался в преддверии 9 мая последний.

Кроме того, место памяти погибших в войне посетили делегации из других субъектов Федерации. В финале церемонии по кладбищу прошла рота Почетного караула.

фото: пресс-служба Смольного


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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