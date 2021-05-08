18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

16:33

Активисты Центрального района сетуют на неготовность чиновников устанавливать урны

фото ЗакС политика Активисты Центрального района сетуют на неготовность чиновников устанавливать урны

Активисты, представляющие сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания", опубликовали переписку с чиновниками из комитета по благоустройству, которая посвящена установке урн в Гродненском переулке. Инициаторы общения недовольны тем, что на всю улицу из двадцати домов имеется только одна урна, из-за чего прохожие почти непрерывно мусорят где попало. Тем не менее, убедить госслужащих оборудовать дополнительные урны у них пока не удалось, и не впервые.

"В этот раз вместо банальной отписки - целая поэма!", - характеризуется ответ в паблике.

Замглавы комитета указывает, что на 2021 год установка малых архитектурных форм в переулке не предусмотрена, так как расходы по этой статье сократили. Зато, говорится в ответе, будет усилена уборка самого дорожного покрытия.

фото: Центральный район за комфортную среду обитания / ВКонтакте

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:02 Первый канал нарушил законодательство об иноагентах

17:16 Миронов выступает против попыток ЕдРа перевести гражданские собрания в интернет

16:33 Активисты Центрального района сетуют на неготовность чиновников устанавливать урны

15:49 На Пискаревском кладбище возложили венки Беглов, Макаров и Бастрыкин

15:00 Лидер коалиции "Стоп-Шиес" Мандрыкин намерен выдвинуться в депутаты ГД

14:10 В Петербурге обновился суточный рекорд по числу выпавших осадков

13:20 США и Великобритания подготовили инструкции по защите от российских хакеров

12:35 Шишкина призвала Мишустина удвоить праздничные выплаты ветеранам

11:50 В РФ диагностировали еще 8,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 726

11:05 В России за месяц подорожали куриные яйца и гречка

10:23 Скончался советский партийный деятель Егор Лигачев

7 мая, 20:56 Рэпер Слава КПСС собрался выдвинуться в Госдуму

7 мая, 20:23 В Эрмитаже открылась выставка материалов, публиковавшихся обеими сторонами ВОВ

7 мая, 19:59 Авторы оппозиционного белорусского Telegram-канала получили реальные сроки

7 мая, 19:25 Тихорецкий проспект отремонтируют за 83 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru