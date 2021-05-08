Миронов выступает против попыток ЕдРа перевести гражданские собрания в интернет

Лидер объединенных справедливороссов Сергей Миронов подверг критике последнюю законотворческую активность ЕдРа в области проведения тех или иных общественно значимых мероприятий онлайн. Прежде всего, его волнуют поправки, касающиеся собраний, результаты которых имеют юридическую силу, например, выборов или собраний акционеров, директоров и собственников чего бы то ни было. Миронов категорически против дистанционного и смешанного формата для тех встреч, на которых предполагается голосование, поскольку так, полагает он, увеличивается число способов подкорректировать в нужную сторону ход процедуры и ее результаты.

"В таких случаях явно пострадают права тех, кто участвует удаленно. У нас нет проработанного механизма онлайн-голосования, нет гарантий их достоверности. Участники не защищены от банальных "технических сбоев", которыми можно прикрыть как махинации, так и рты неугодным. Что делать, например, тем участникам, у которых просто нет доступа в интернет?", - гласит один из доводов политика.

Миронов также не видит смысла в проведении партийных съездов онлайн и обещает и впредь собирать единомышленников в очном формате. Впрочем, против внутренних экспериментов единороссов он ничего не имеет.