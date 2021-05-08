Первый канал нарушил законодательство об иноагентах

По иску Роскомнадзора суд в Москве назначил штраф для руководства Первого канала в размере 30 тысяч рублей, согласившись с тем, что редакция нарушила действующее законодательство об иноагентах. О решении суда первыми написали "Открытые медиа". Суть нарушения состояла в том, что один из сюжетов, взятых у другого канала, признанного СМИ-иноагентом, сотрудники "Первого" не промаркировали должным образом.

По сведениям РБК, претензии вызвал сюжет, показанный 11 марта и созданный редакцией телеканала "Настоящее время"*. Таким образом, самим фактом неуказания на статус иноагента были нарушены лицензионные требования в сфере телерадиовещания (ч. 3 ст. 14.1 КоАП). Отметим, что канал "Настоящее время"* был одним из первых СМИ, признанных российским Минюстом иностранным агентом. Это случилось в 2017 году.

*Признан СМИ-иноагентом в РФ