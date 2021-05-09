"Слушайте все, говорит Петербург!": В городе на Неве проходит парад Победы

Начиная с 10:00 в Петербурге на Дворцовой площади стартовал военнизированный парад по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По данному случаю в городе на Неве в течение целого дня будут гореть Растральные колонны.

весь день будут гореть Ростральные колонны.

"Слушайте все! Говорит и показывает Санкт-Петербург! Слушайте и смотрите Дворцовую площадь! Парад Победы!" - призвал собравшихся к вниманию диктор.

После на площадь был вынесен государственный флаг РФ и Знамя Победы.

После этих слов рота почетного караула вынесла на плац государственный флаг России и копию Знамени Победы.

На парад, напомним, пускают только граждан с отрицательным тестом на COVID-19, при наличии СИЗ и отсутствии температуры.

При этом, как пишет "Фонтанка", горожане не вняли призывам Смольного, поручившего носить маски на улице в день 9 мая, и собрались в толпу на подступах к Дворцовой, стремясь посмотреть на событие.

В мероприятии участвуют свыше 4,5 военнослужащих и множество боевой техники, в том числе - танк Т-34-85.