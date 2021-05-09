"Мы видим сборище недобитых карателей": Путин вспомнил о радикалах, поздравляя граждан с 9 мая

Российский глава Владимир Путин выступил с трибуны на Красной площади с торжественной речью по случаю Дня Победы. Начиная спич, президент уведомил собравшихся и смотрящих на него с экранов телевизоров, что для страны праздник 9 мая всегда будет "священным".

"Он наш по праву родства с теми, кто сокрушил нацизм, наш по праву наследников поколения победителей, поколения, которое мы чтим и которым гордимся. Мы всегда будем помнить, что величественный подвиг в Победе над нацизмом совершил советский народ", - заявил Путин, объявив минуту молчания в память о погибших в ВОВ.

После президент поздравил всех участников парада. Не обошлась его речь и без упоминаний о том, что некоторые страны вновь пытаются "поставить на вооружение" идеи побеждённого нацизма.

"Нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников", - цитирует Путина "Дождь".

Напомним также, что в эти минуты в Петербурге параллельно с Москвой также проходит парад Победы. Большинство горожан пренебрегло требованием Смольного об обязательном ношении СИЗ на улице.