Коронавирус обнаружили у ещё 8419 россиян, из них 729 - петербуржцы

Суточная COVID-статистика в России пополнилась 8419 новыми случаями инфицирования граждан. Таким образом, с начала пандемии официально известно о 4 880 262 жителях страны, подхвативших коронавирус, проинформировали в оперативном штабе.

Лидирует по уровню заражения по-прежнему Москва (плюс 2828 заболевших), за ней расположились Петербург (729), Московская область (636), Ростовская область (207) и Воронежская область (207).

За последние 24 часа от последствий инфекции скончались 334 человека. Всего вирус унёс жизни 113 326 граждан.

Выздоровели при этом ещё 7517 заражённых, всего с начала пандемии излечились почти 4,5 млн россиян.