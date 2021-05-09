"На одного москвича - двое полицейских": Рашкин остался недоволен "оккупантскими" методами проведения парада

Коммунист Валерий Рашкин критично высказался о мерах, предпринятых в Москве для проведения приуроченного к 76-й годовщине Победы в ВОВ парада: в частности, он встревожен обилием силовиков, охраняющих как само мероприятие, так и город.

Рашкин напомнил, что 9 мая прошлого года, когда в столице был введён условный ковидный карантин и праздничное шествие было отменено, местные члены КПРФ и их сторонники всё равно вышли на Тверскую улицу с целью провести собственное шествие: акция тогда была разогнана полицией.

"Я вот смотрю на эти загородки [мавзолей Ленина заставили "победными" щитами - прим. ред.], смотрю на то, как власть отгородилась от народа, и у меня такое ощущение, что это - оккупанты. Они боятся народ. В советское время никакие КАМАЗы не перегораживали улицы. Сегодня шёл - на одного москвича два полицейских, это что за полицейское государство такое?" - вопрошает Рашкин.

Также коммунист полагает, что нынешний президент сам переписывает историю страны под себя, параллельно опасаясь, что это сделает кто-то извне.

"Для чего переписывать историю? Он хотя бы сказал, что победа была под руководством генералиссимуса Сталина, что во главе была КПСС, что это именно советский народ, Красная армия победила фашистскую Германию и спасла мир - вот тогда история не переписывается. А так сказать: не переписывайте историю, а сам ее переписывает. Ну, это ненормально", - приводит слова Рашкина "Дождь".

В то же время в Telegram-канале SOTA появилась информация, что столичные силовики "ведут себя агрессивно" по отношении к сторонникам КПРФ, которые пытаются возложить цветы к памятнику генерала Жукова у Красной площади.

"Одного мужчину за недовольство досмотром отволокли к забору и отпустили только после его извинений перед силовиками", - отчитались журналисты издания.

В Петербурге, добавим, парад прошёл без эксцессов: единственное, чем пренебрегли горожане - не носили маски на улице.

Фото: Краснаямосква.рф / Facebook