"Совпадение?": Гудков - о пропаже омского врача, не выпускавшего бессознательного Навального из РФ в ФРГ

Политик Дмитрий Гудков прокомментировал пропажу главы Минздрава Омской области Александра Мураховского, который летом прошлого года, будучи начальником городской больницы скорой помощи №1 (БСМП №1), не санкционировал выпуск Алексея Навального, пребывавшего в коме, на лечение в Германию. Соображениями на сей счёт оппозиционер поделился у себя в Telegram-канале.

О том, что Мураховский якобы "потерялся" на охоте, написал ранее "Московский комсомолец", ссылавшийся на сведения, полученные от омского Минздрава. По информации издания, врача уже ищут силами МВД и Росгвардии.

"После отравления Навального его [Мураховского] отправили на повышение в главы Минздрава: трудно было не связать это с отсутствием диагноза "отравление". А до этого было еще два умерших врача: 26 марта руководитель отделения травматологии и ортопедии больницы Рустам Агишев. 4 февраля - замглавврача больницы Сергей Маскимишин. Во всех случаях – официально: не ковид. Совпадение?" - задался вопросом Дмитрий Гудков.

Политик напомнил также, что ещё один омский врач, имевший доступ к Навальному, Анатолий Калиниченко, уволился по собственному желанию.

"Шутку про "Петрова и Боширова, которые работают в регионах", уже пошутили без меня. Но вообще ни разу не смешно", - заключил Гудков.

Напомним, что прошлой осенью Мураховский, докладывавший журналистам о диагнозе Навального "нарушение обмена веществ", получил повышение, став министром здравоохранения Омской области. Лаборатории ряда стран Европы, изучив биологические данные оппозиционера, пришли к выводу, что его отравили веществом из группы ядов "Новичок". Власти РФ свою причастность к инциденту отрицают.