Футболисты "Зенита" почтили память жертв ВОВ, возложив цветы к мемориалу на Пискарёвском кладбище

Члены фан-клуба, а также футболисты петербургского "Зенита" поучаствовали в церемонии возложения цветов к мемориалу "Мать-Родина" на Пискарёвском кладбище: о мероприятии спортсмены рассказали у себя в соцсетях.

К событию привлекли игроков команд академии "Зенита" разных возрастов.

Тренер ФК Сергей Семак, выступая, заявил, что граждане России должны гордиться своей страной и передавать детям традицию чтить память героев, павших в войне.

"Чтобы эти хорошие и плохие страницы истории не были забыты", - приводятся его слова в Twitter "Зенита".

Судя по опубликованным фото, в мероприятии участвовали футболисты Артём Дзюба и Деян Ловрен.

"Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!" - запостил у себя в Twitter запись хорватский защитник.

В петербургском параде Победы, напомним, поучаствовали более 4 тысяч военных и множество боевой техники.

Фото: ФК "Зенит" / Twitter