Поиски пропавшего главы минздрава Омской области возобновили на рассвете

Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского возобновились рано утром 10 мая, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

Представитель пояснил, что новой информации, кроме опубликованной ведомством накануне, пока нет.

"Все, что могу сказать, что поиски возобновлены на рассвете", - добавил собеседник агентства.

Накануне управление МВД по Омской области подтвердило, что пропавший в лесу 7 мая мужчина – это Мураховский. Он уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. Около суток знакомые искали его самостоятельно, а затем обратились в полицию. 9 мая в нескольких километрах от базы был обнаружен квадроцикл, на котором уехал Мураховский.

Мураховский до назначения министром был главным врачом больницы в Омске, куда в августе 2020 года доставили Алексея Навального. Мураховский заявлял, что причина тяжелого коматозного состояния политика – "нарушение обмена веществ", и первые дни говорил о невозможности транспортировать его в Германию. Затем, когда Навального все же перевезли в немецкую клинику, несколько независимых лабораторий, изучив анализы политика, пришли к выводу, что он отравлен веществом из группы ядов "Новичок".

Политик Дмитрий Гудков, рассуждая о пропаже Мураховского, напомнил, что весной 2021 года скоропостижно скончались заммглавврача больницы Сергей Максимишин и глава отделения травматологии и ортопедии Рустам Агишев.