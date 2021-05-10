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10 мая, 11:09

В России выявили еще 8,4 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 724

фото ЗакС политика В России выявили еще 8,4 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 724

В России за последние сутки выявлено 8465 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за все время эпидемии выявлено 4 888 727 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 113 647 россиян, 321 летальный исход добавлен в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 724 человека. По данным штаба, 26 092 петербуржца проходят лечение от инфекции, всего с марта 2020 года в городе выявлено 422 935 случаев заражения. Еще 30 смертей признаны связанными с коронавирусом, всего от болезни умерли 13 552 россиянина.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 2896 человек (89 739 болеют сейчас). В Подмосковье – 649 (40 216 проходят лечение).

 

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