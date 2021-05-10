VL: Экс-кандидат в губернаторы Приморья госпитализирован в психиатрическую клинику

Депутата заксобрания Приморья, бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко поместили в психоневролгический диспансер, пишет VL.ru со ссылкой на источник.

Собеседник издания утверждает, что депутата "родные забрали и сдали в психиатрическую клинику". Случилось это спустя пару дней после того, как в Instagram Ищенко было опубликовано видео, на котором видно, что автомобиль, на котором ехал депутат, попал в ДТП. На записи Ищенко по громкой связи разговаривает с дежурным краевого управления полиции, просит позвонить спикеру заксобрания Александру Ролику и доложить о происшествии министру обороны Сергею Шойгу, а также прислать вертолёт. Источник утверждает, что инспекторы ГИБДД остановили Ищенко для проверки документов и, обнаружив у него подложные госномера, составили протокол по ч. 3 ст. 12.2 КоАП РФ.

В начале мая Ищенко опубликовал еще несколько постов в Instagram, которые затем были удалены. 2 мая депутат обвинил действующего главу Приморья Олега Кожемяко в том, что в 2018 году тот предлагал взятку в 2 млн долларов, чтобы Ищенко отказался от участия в выборах.

Представитель минздрава Приморья Светлана Дмитриченко в разговоре с "Коммерсантом" отказалась комментировать информацию, сославшись на врачебную тайну.

После выборов главы Приморья в 2018 году Ищенко заявлял о готовности оспорить их результаты в Европейском суде по правам человека.