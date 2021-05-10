Сторонники Навального анонсировали несколько новых проектов

Соратник Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале заявил, что команда политика намерена запустить несколько новых больших проектов.

Волков напомнил, что сеть штабов Навального* распущена и большая часть продолжит работу "в качестве независимых региональных политических организаций под собственными брендами".

"Понятно, что работа нашего отдела расследований тоже никуда не денется. Совсем скоро мы расскажем о том, как можно продолжать нам донатить таким образом, чтобы это было безопасно для вас, чтобы государство не могло при всем желании увидеть, кому вы посылаете деньги. Плюс, мы запустим несколько новых больших проектов", - написал Волков.

Напомним, московская прокуратура в суде добивается признания фонда, а также ФЗПГ** и штабов Навального*** экстремистскими организациями, в конце апреля Мосгорсуд приостановил деятельность ФБК. Деятельность штабов была приостановлена решением столичного прокурора. Спустя три дня после этого Волков объявил об их закрытии по всей стране.

*"Общественное движение Штабы Навального" включено в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

**Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

***Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России