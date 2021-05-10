Экс-главу штаба Навального в Хабаровске оставили под домашним арестом до середины лета

Центральный суд Хабаровска продлил срок домашнего ареста бывшему координатору местного штаба Навального* Алексею Ворсину до 16 июля, сообщает "ОВД-Инфо".

Напомним, Ворсина обвиняют в нарушении "дадинской" статьи – ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга). 19 марта к нему пришли с обыском, затем задержали и увезли на допрос в Следственный комитет. Хабаровский активист Валентин Квашников утверждает, что видел на лице Ворсина многочисленные ссадины и гематомы.