Экс-главу штаба Навального в Хабаровске оставили под домашним арестом до середины лета

Центральный суд Хабаровска продлил срок домашнего ареста бывшему координатору местного штаба Навального* Алексею Ворсину до 16 июля, сообщает "ОВД-Инфо".
Напомним, Ворсина обвиняют в нарушении "дадинской" статьи – ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга). 19 марта к нему пришли с обыском, затем задержали и увезли на допрос в Следственный комитет. Хабаровский активист Валентин Квашников утверждает, что видел на лице Ворсина многочисленные ссадины и гематомы.
После протестов 23, 31 января и 21 апреля завели ряд дел по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга) в разных городах России. Фигурантами стали активист из Барнаула Виктор Рау, житель Красноярска Павел Хохлов, активистка из Новосибирска Яна Дробноход, активисты из Хабаровска Алексей Ворсин и Валентин Квашников. Дела в отношении Квашникова и Дробноход прекратили, последней был назначен судебный штраф в 40 тысяч рублей.
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