18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

9:18

Путин внёс в Госдуму проект закона о выходе из Договора открытого неба

фото ЗакС политика Путин внёс в Госдуму проект закона о выходе из Договора открытого неба

Российский глава Владимир Путин внёс на рассмотрение депутатов Государственной думы проект законотворческой инициативы о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Документ доступен в базе данных нижней палаты федерального парламента.

Процесс выхода из ДОН был инициирован США осенью 2020 года. Власти Штатов объяснили свои действия "укреплением национальной безопасности". Местные политики также заявляли, что Россия пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". 

РФ, в свою очередь, приступила к аналогичной процедуре в январе текущего года.

Договор по открытому небу был заключен между странами-союзниками ещё в 1992 году. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после окончания Холодной войны.

Легитимную силу соглашение обрело в 2002 году: странам-участницам позволяется открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. До недавних пор договор поддерживали 34 государства.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16:55 Москалькова предложила увеличить возраст продажи оружия до 21 года

16:28 "Медуза"* попробует оспорить в суде своё включение в реестр СМИ-иноагентов

14:50 Пострадавшие в ЧП в Казани семьи получат по 1 млн рублей

14:17 Беглов присоединился к соболезнованиям родным погибших в казанском "колумбайне"

13:45 Полиция проводила обыск у хабаровского художника из-за поста о теракте в УФСБ Архангельска

13:15 "Провоцирует подражателей": Жириновский призывает не освещать в СМИ расстрелы в школах

12:25 СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве после стрельбы в казанской школе

12:14 Кремль: Глава ФСБ обсудил с Путиным ЧП в Казани, президент поручил "обновить" правила оборота оружия

11:48 МВД Татарстана: У напавшего на казанскую гимназию не было сообщников, он действовал один

11:11 ТАСС: Второго напавшего на казанскую школу ликвидировали


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:21 Свыше 12 тысяч петербуржцев прошли постковидную реабилитацию

16:55 Москалькова предложила увеличить возраст продажи оружия до 21 года

16:53 Сотрудники ФСБ провели беседу с родителей 17-летней блогерки из-за ее политической активности

16:50 Милонов: Нужно проверять на наркотики владельцев оружия и следить за их соцсетями

16:28 "Медуза"* попробует оспорить в суде своё включение в реестр СМИ-иноагентов

16:27 Ройзмана вызвали в полицию для оформления протокола по "митинговой" статье

16:20 Беглов распорядился проверить петербургские школы на безопасность после трагедии в Казани

15:50 Эсеры внесли в ГД законопроект о "народной инфляции"

15:47 Муниципал: Мундепы Невского района сдали в приемную губернатора подписи за расчистку золоотвала

15:18 К представительству Татарстана петербуржцы несут цветы и игрушки

14:50 Пострадавшие в ЧП в Казани семьи получат по 1 млн рублей

14:27 Глава комздрава Лисовец отчитался о доходе в 2,8 млн рублей

14:17 Беглов присоединился к соболезнованиям родным погибших в казанском "колумбайне"

13:50 Суд оштрафовал арендатора усадьбы Игеля на Каменноостровском из-за пожара

13:45 Полиция проводила обыск у хабаровского художника из-за поста о теракте в УФСБ Архангельска

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru