Путин внёс в Госдуму проект закона о выходе из Договора открытого неба

Российский глава Владимир Путин внёс на рассмотрение депутатов Государственной думы проект законотворческой инициативы о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Документ доступен в базе данных нижней палаты федерального парламента.

Процесс выхода из ДОН был инициирован США осенью 2020 года. Власти Штатов объяснили свои действия "укреплением национальной безопасности". Местные политики также заявляли, что Россия пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения".

РФ, в свою очередь, приступила к аналогичной процедуре в январе текущего года.

Договор по открытому небу был заключен между странами-союзниками ещё в 1992 году. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после окончания Холодной войны.

Легитимную силу соглашение обрело в 2002 году: странам-участницам позволяется открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. До недавних пор договор поддерживали 34 государства.