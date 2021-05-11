В Москве найден мёртвым зампрокурора Красносельского района Петербурга

Полиция обнаружила тело 34-летнего заместителя прокурора Красносельского района Петербурга Керима Сафаралиева в одной из квартир на Изумрудной улице в Москве, информирует 78.ru.

Уточняется, что первым нашёл погибшего его друг, проживавший с ним вместе.

Насильственных признаков смерти эксперты не выявили. Вскрытие показало, что причиной гибели мужчины стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Тело петербургского зампрокурора отправили родственникам в Дагестан.

Керим Сафаралиев начал службу в органах прокуратуры в 2016 году, а уже в 2019-м получил пост зампрокурора Красносельского района. По сведениям СМИ, ранее мужчина тяжело переболел COVID-19, а после выписки жаловался на одышку и усталость.