Неизвестные открыли стрельбу в гимназии в Казани: есть пострадавшие

Двое неустановленных граждан пришли с оружием с гимназию №175 на улице Файзи в Казани, информирует ТАСС.

В ходе происшествия один человек погиб, один получил ранения, добавляет РЕН ТВ. Детей спешно эвакуируют из здания учебного заведения.

Один из стрелков предпринял попытку побега, выпрыгнув из окна, второй остаётся на месте. К зданию школы подъехали медики, силовики и экстренные службы.

По предварительным сведениям, стрельбу по сверстникам мог открыть подросток, которого уже задержали.

"На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются", - уточняется в сообщении пресс-службы ведомства.

РИА "Новости" утверждает, что на месте ЧП прогремел взрыв.

Baza пишет, что, предварительно, в ходе стрельбы могли погибнуть 9 человек, еще 10 пострадать. ТАСС, ссылаясь на источники, сообщает о погибшем педагоге и 6 учениках.

112 публикует видео очевидцев, на кадрах которого дети на фоне звуков стрельбы выпрыгивают из окон школы.

На место выехал президент Татарстана.

"Интерфакс": силовики заблокировали на 4 этаже школы второго стрелявшего, проводится задержание. Также, по информации источников агентства, погибли 9 человек: 8 школьников и учитель. Локальные экстренные службы подтверждают эти данные.

Республиканский центр медицины катастроф: 12 детей и один взрослый госпитализированы после стрельбы в гимназии.

Обновлено в 11:48.

В МВД по Татарстану заявили о том, что нападавший был один.