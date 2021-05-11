ТАСС: Второго напавшего на казанскую школу ликвидировали

ТАСС, ссылаясь на источник, сообщил, что второй нападавший на казанскую гимназию №175 якобы был убит.

В школу для оценки ситуации вошёл президент Татарстана Руслан Минниханов.

В пресс-службе президента Татарстана отчитались о семи погибших детях и одной учительнице, а также о 20 пострадавших.

О стрельбе в гимназии стало известно утром, 11 мая. Один нападавший задержан.

В Казани введен режим контртеррористической операции.

Обновлено в 11:48.

В МВД по Татарстану заявили о том, что нападавший был один, сведения о двух преступниках - не верны.