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11:15

КСП проверяет финансовую деятельность комитета по энергетике и ГБУ "Ленсвет"

фото ЗакС политика КСП проверяет финансовую деятельность комитета по энергетике и ГБУ "Ленсвет"

В Петербурге под руководством аудитора Контрольно-счетной палаты Юрия Шутова начали изучать детали финансово-хозяйственной деятельности комитета по энергетике и инженерному обеспечению и подведомственного ему ГБУ "Ленсвет". Проверяющих, чья работа продлится два месяца, интересует период с 2019 года и по настоящее время. Именно в 2019 году организацию, которую последние пятнадцать лет возглавляет Сергей Мителев, переформатировали из ГУП в ГБУ.

В сообщении КСП подчеркивается, что с каждым годом субсидия "Ленсвету" неизменно растет: она составила 2,1 млрд рублей в 2019 году, 3,7 млрд - в 2020 году и 4,6 млрд - в году нынешнем.

При этом по объемам работ учреждение занимает особое место в жизнедеятельности города, обслуживая 2416 объектов наружного освещения, свыше 250 тысяч различных светильников и более 94 тысяч опор уличного освещения. Наконец, "Ленсвету" вверены 6,5 тысяч километров воздушных и кабельных сетей.

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