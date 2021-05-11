В России учли еще 8,1 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 717

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 8115 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 329, а сумело поправиться 7009 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2628 новых больных, в Петербурге – 717, в Подмосковье – 657. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 809 человек и скончалось 35.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.