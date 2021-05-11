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11:48

МВД Татарстана: У напавшего на казанскую гимназию не было сообщников, он действовал один

фото ЗакС политика МВД Татарстана: У напавшего на казанскую гимназию не было сообщников, он действовал один

В Министерстве внутренних дел Татарстана проинформировали, что на казанскую гимназию №175 напал всего один человек, сведениях о втором преступнике - не верны.

При этом прорабатывается версия, что у злоумышленника могли быть сообщники, а также самодельные взрывные устройства.

Также сведения о двух нападавших опровегли и в пресс-службе главы Татарстана.

"Напавший был один, данные о двух – недействительны", - цитирует "Интерфакс" заявление главы пресс-службы Лилии Галимовой.

О нападении на школу стало известно несколькими часами ранее сегодня, 11 мая. Преступник проник в школу и начал пальбу по кабинетам и людям.

Некоторые дети спасались, выпрыгивая из окон здания.

Минздрав Татарстана уведомляет о 21 госпитализированном, шестеро - в реанимации.

Президент республики Рустам Минниханов сообщил о гибели семи детей и одной учительницы.

Власти региона официально объявили 12 мая днём траура.

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